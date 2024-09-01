Израильтяне протестуют после обнаружения трупов заложников в секторе Газа

Демонстрации и забастовки также запланированы на понедельник

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Десятки тысяч людей вышли на улицы Тель-Авива и Иерусалима с требованием заключить соглашение с ХАМАС по освобождению заложников после того, как тела шестерых из них, в частности россиянина Александра Лобанова, были обнаружены в секторе Газа, сообщает в воскресенье The Times of Israel.

В Тель-Авиве на улицы вышли десятки тысяч человек, они требую перемирия с ХАМАС для освобождения израильских заложников. Издание отмечает, что это может быть крупнейший протест с начала боевых действий в палестинском анклаве 7 октября 2023 года.

В Иерусалиме тысячи людей собрались у парламента Израиля, пока там проходило экстренное заседание кабинета безопасности. Многие из демонстрантов шумели, свистели в свистки среди прочего, пытаясь сорвать встречу. Участники акции сообщили, что вернутся в понедельник, чтобы продолжить мешать работе правительства.

Национальный профсоюзный центр Histadrut, который представляет большинство профсоюзов Израиля, призвал устроить в понедельник массовую забастовку по всей стране. В связи с этим все школы страны, кроме школ для детей с особыми потребностями, будут работать только до 11:45. Все детские сады будут закрыты.

Кроме того, из-за забастовки все рейсы в главном аэропорту страны Бен-Гурионе будут приостановлены начиная с 08:00. Время возобновления работы аэропорта неизвестно.

Ранее в воскресенье Армия обороны Израиля в районе города Рафах в секторе Газа обнаружила, извлекла и доставила на израильскую территорию тела шести заложников, в том числе россиянина Александра Лобанова. Все они были взяты в заложники ХАМАС при нападении на Израиль 7 октября прошлого года. Также среди погибших было тело американского гражданина Херша Голдберга-Полина.