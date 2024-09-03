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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

США, Катар и Египет могут предложить не подлежащую обсуждению сделку о перемирии в Газе

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Израиль готовится к тому, что страны-посредники на переговорах между ним и движением ХАМАС - США, Катар и Египет - вскоре предложат соглашение о перемирии, в которое нельзя будет вносить корректировки, сообщил во вторник председатель комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности Йоэль Эдельштейн.

"Я думаю, в конце концов мы получим носящий ультимативный характер проект соглашения, который президент США Джо Байден предложит вместе с Египтом и Катаром", - сказал Эдельштейн в беседе с The Jerusalem Post.

"Тогда нам придется принять решение, потому что сделка уже не будет предметом обсуждений", - добавил он.

Эдельштейн предположил, что этот проект в основном подготовят, скорее всего, Египет и Катар, и в него могут войти условия, которые окажутся "менее выгодными для Израиля", чем предложенные ранее США.

Накануне Axios со ссылкой на источники сообщал, что президент США Джо Байден планирует направить Израилю и движению ХАМАС окончательный вариант соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Собеседники портала уточнили, что недавнее обнаружение в секторе Газа тел шести убитых заложников убедило советников Байдена в необходимости как можно скорее добиться сделки.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

США Катар Египет Израиль сектор Газа
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