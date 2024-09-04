Лидер израильской оппозиции обвинил кабмин в намеренном затягивании конфликта в регионе

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Лидер оппозиции и экс-премьер Израиля Яир Лапид заявил, что нынешнее израильское правительство не желает прекращения боевых действий в регионе.

"Что говорит премьер Биньямин Нетаньяху, что его кабмин говорит нам: мы в новой версии ситуации с Ливаном. У нас ушло 18 лет на уход из этой страны, а теперь нам предлагают тоже самое: годы войны, годы экономического кризиса, годы разрушения, страха и насилия", - приводит The Times of Israel слова Лапида с выступления перед его партией "Еш Атид" в Кнессете.

Согласно утверждениям политика, когда в минувшей понедельник на вечерней пресс-конференции Нетаньяху говорил о Филадельфийском коридоре - границе между сектором Газа и Египтом, премьер трижды заявлял, что "война закончиться не должна".

"Государство Израиль должно завершить эту войну - на своих условиях. Выработайте сделку по заложникам и заключите ее", - призвал Лапид.

Он продолжил, что Израилю нужно создать коалицию с США и Саудовской Аравией против Ирана, нормализовать ситуацию в экономике, перестроить вооруженные силы для противостояния угрозам сегодняшнего дня.

Однако, по словам Лапида, "нынешнее правительство не знает, как сделать что-либо из этого; вот почему оно предпочитает войну". В связи с этим он призвал к смене правительства в Израиле и к завершению конфликта вокруг сектора Газа.

Ранее портал Axios сообщал, что президент США Джо Байден планирует направить Израилю и ХАМАС окончательный вариант соглашения о прекращении огня в Газе. Сам Байден публично заявлял, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предпринимает недостаточно усилий для достижения соглашения с ХАМАС. Накануне председатель комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности Йоэль Эдельштейн заявлял о подготовке Израиля тому, что страны-посредники на переговорах между ним и движением ХАМАС - США, Катар и Египет - вскоре предложат соглашение о перемирии, в которое уже нельзя будет вносить корректировки.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.