Спасатели отказались от попыток отбуксировать горящий в Красном море танкер

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели, которые должны были отбуксировать греческий танкер Sounion, пришли к выводу, что не смогут это сделать, сообщает военно-морская миссия Евросоюза Aspides во вторник.

"Частные компании, ответственные за спасательную операцию, пришли к выводу, что условия не позволяют провести буксировку и продолжать работу небезопасно", - говорится в сообщении миссии в соцсети.

В нем отмечается, что компании ищут другое решение проблемы.

В августе Sounion был обстрелян хуситами и загорелся в Красном море близ йеменского порта Ходейда. На борту находились два гражданина России и 23 филиппинца. Они были спасены экипажем подошедшего на помощь французского эсминца. В конце месяца хуситы согласились допустить к танкеру буксиры.

По сообщениям СМИ, судно продолжает гореть. Утечек нефти не наблюдается, но оно, тем не менее, представляет опасность для экологии.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море. За это время они обстреляли более 80 судов. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.