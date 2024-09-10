Хуситы заявили о сбитом американском беспилотнике MQ-9 Reaper

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы заявили, что сбили американский военный беспилотник MQ-9 Reaper в своем воздушном пространстве, сообщают арабские СМИ со ссылкой на представителя движения Яхью Сари.

По его словам, дрон был перехвачен в районе провинции Саада.

В минувшие выходные хуситы объявили о сбитом над провинцией Мариб беспилотнике такого же типа.

Хуситы атакуют суда в Красном море в знак солидарности с группировкой ХАМАС, против которой Израиль проводит военную операцию. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.