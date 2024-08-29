Хуситы дали согласие на буксировку горящего в Красном море греческого танкера

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы согласились допустить к горящему в Красном море греческому танкеру Sounion буксиры и спасательные суда, передают арабские СМИ.

Согласно публикациям, группировка заявила, что "разрешит буксирам и спасательным судам оказать помощь танкеру Sounion в Красном море".

При этом отмечается, что речь идет "только о буксировке" судна, на которую хуситы согласились, "принимая во внимание гуманитарную и экологическую составляющие".

В минувшую среду греческий танкер Sounion был обстрелян хуситами и загорелся в Красном море близ йеменского порта Ходейда. На борту находились два гражданина России и 23 филиппинца. Они были спасены экипажем подошедшего на помощь французского эсминца.

Хуситы заявили, что атаковали судно, так как оно принадлежит компании, сотрудничающей с Израилем. Судно перевозило 150 тыс. тонн иракской нефти.

По сообщениям СМИ, судно продолжает гореть, утечек нефти не наблюдается, тем не менее, оно представляет опасность для экологии.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море. За это время они обстреляли более 80 судов. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.