Российские военные поразили два пункта базирования боевиков в сирийском Хомсе

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по пунктам базирования боевиков в сирийской провинции Хомс, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

"В горно-пустынных районах провинции Хомс ударами ВКС России поражены два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - сообщил Игнасюк на брифинге.

Между тем, он сообщил, что авиация возглавляемой США коалиции продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано семь случаев нарушения положений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 г., связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил Игнасюк.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: двумя парами истребителей F-15 (два раза) и парой истребителей F/А-18 (два раза)", - добавил он.