Глава ФРБ Нью-Йорка отметил, что пришло время для снижения базовой ставки ФРС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Инфляция в США устойчиво замедляется, двигаясь к целевому показателю Федеральной резервной системы (ФРС) в 2%, поэтому пришло время для снижения базовой процентной ставки, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс.

Поскольку экономика находится в равновесии, а инфляция ослабляется "целесообразно начать смягчать степень денежно-кредитного ограничения за счет снижения ставки", заявил Уильямс на мероприятии Совета по международным отношениям.

Это заявление прозвучало до публикации августовского отчета по американскому рынку труда, отмечает Market Watch.

Количество рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 142 тыс., сообщило в пятницу министерство труда страны. Эксперты в среднем ожидали повышения на 165 тыс. Согласно пересмотренным данным, в июле число рабочих мест выросло всего на 89 тыс., а не на 114 тыс., как сообщалось ранее.

Минтруда пересмотрело с понижением данные о рабочих местах не только за июль, но и за июнь (на 61 тыс.). С учетом пересмотра, общий рост числа рабочих мест за эти два месяца был на 86 тыс. меньше, чем сообщалось ранее.

Безработица в Штатах в августе снизилась до 4,2% с июльских 4,3%.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, вероятность ее снижения американским ЦБ сразу на 50 базисных пунктов в сентябре после выхода августовских данных по рынку труда оценивается трейдерами в 55% против 40% в четверг, по данным CME FedWatch.

Уильямс в своем выступлении не говорил о возможном размере снижения ставки.

Он отметил, что со временем ставка может быть опущена до "более нейтрального уровня" (не сдерживающего, но и не стимулирующего экономическую активность - ИФ). Дальнейшие шаги ФРС, по его словам, будут зависеть от статданных, а также прогнозов и оценки рисков.

Уильямс также добавил, что сокращение объема активов на балансе американского ЦБ идет гладко, и этот процесс, вероятно, продолжится.