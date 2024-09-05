На острове Хайнань приостановили авиасообщение из-за приближения тайфуна "Яги"

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Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Тайфун "Яги", который приближается к югу КНР, привел к отмене авиарейсов на острове Хайнань и к другим изменениям в работе транспорта, сообщают в четверг официальные китайские СМИ.

Так, в Международном аэропорту Хайкоу Мэйлань авиасообщение прекращено с 20:00 четверга по местному времени (15:00 по московскому времени) до вечера пятницы.

Кроме того, в Хайкоу - крупнейшем городе на острове - также приостановили движение поездов с 18:00 по местному времени (13:00 по Москве). Такси и автобусы временно прекратят работу с 22:00 по местному времени (17:00 по Москве).

Ожидается, что в пятницу во вторую половину дня тайфун достигнет Хайнаня и провинции Гуандун на материке. На данный момент порывы ветра тайфуна достигают 209 км/ч. Согласно шкале Саффира-Симпсона, такие ураганы классифицируются как ураганы четвертой категории (209-251 км/ч).

По прогнозам метеорологов, тайфун может стать сильнейшим за последние 10 лет в этом регионе.

Ранее на этой неделе "Яги", будучи на тот момент тропическим штормом, прошелся по Филиппинам, где в результате стихийного бедствия погибли 15 человек.