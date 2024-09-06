Пентагон выделил очередной транш военной помощи для Украины в $250 млн

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Власти США объявили в пятницу о выделении транша военной помощи для Украины, оцениваемого в $250 млн.

В пресс-релизе Пентагона указывается, что передаваемое вооружение "рассчитано на то, чтобы покрыть наиболее срочные потребности Украины". "В частности, будут переданы ракеты ПВО, боеприпасы для РСЗО и ствольной артиллерии, бронетехника и противотанковое вооружение", - говорится в сообщении.

Речь идет не о закупке нового оружия, а о выделении оружия, хранящегося на американских военных складах, отмечает Пентагон.

В частности, в пакет помощи вошли бронетранспортеры M113, БМП Bradley, колесные бронемашины с усиленной противоминной защитой, ракеты для РСЗО HIMARS, снаряды 155 и 105-мм для ствольной артиллерии.

Также Пентагон сообщает о ракетах для ПЗРК Stinger, для ПТРК TOW, противотанковых гранатометах AT4, ПТРК Javelin, зенитных ракетах RIM-7, патрульных катерах.