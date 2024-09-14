Байден запросил у Конгресса продление полномочий на помощь Украине

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Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена обратилась в Конгресс с просьбой о продлении полномочий в рамках программы PDA на поставки Украине оружия до 2025 года и выделении $5,8 млрд до 30 сентября - окончания финансового года, сообщила газета The Hill.

Белый дом попросил включить продление в резолюцию о продолжении финансирования правительства, предложенную спикером Палаты представителей Майком Джонсоном во избежание "шатдауна", поскольку в конце сентября истекает срок полномочий президента на использование денег для Киева.

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер в письме The Hill заявил, что Минобороны "работает с Конгрессом, чтобы добиться продления полномочий по программе PDA после окончания финансового года".

Администрация Байдена использовала полномочия по программе PDA для быстрой доставки оружия на Украину напрямую со складов Пентагона.

Газета поясняет, что средства, выделенные Конгрессом, расходуются как на поставки вооружений Украине, так и на пополнение запасов в США.

"Эта мера позволяет Пентагону вывозить устаревшую военную технику и пополнять запасы более новым оборудованием", - пишет The Hill.