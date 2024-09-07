Глава ЦРУ надеется в ближайшие дни представить детальное предложение по Газе

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - США в ближайшие дни представят детали предложения по урегулированию в секторе Газа, заявил в субботу глава ЦРУ Уильям Бернс.

"Надеюсь, что в ближайшие дни мы представим более детальный вариант предложения и посмотрим, что это даст", - приводит его слова The Times of Israel.

По словам Бернса, 90% возможного соглашения между Израилем и ХАМАС не вызывают споров у сторон. "Остальные 10% - самая сложная часть", - добавил он.

По мнению главы ЦРУ, обеим сторонам конфликта "предстоит сделать непростой выбор, пойти на политические компромиссы".