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Глава ЦРУ надеется в ближайшие дни представить детальное предложение по Газе

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - США в ближайшие дни представят детали предложения по урегулированию в секторе Газа, заявил в субботу глава ЦРУ Уильям Бернс.

"Надеюсь, что в ближайшие дни мы представим более детальный вариант предложения и посмотрим, что это даст", - приводит его слова The Times of Israel.

По словам Бернса, 90% возможного соглашения между Израилем и ХАМАС не вызывают споров у сторон. "Остальные 10% - самая сложная часть", - добавил он.

По мнению главы ЦРУ, обеим сторонам конфликта "предстоит сделать непростой выбор, пойти на политические компромиссы".

Обострение палестино-израильского конфликта

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Хроника 07 октября 2023 года – 07 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа Израиль США ЦРУ Уильям Бернс ХАМАС
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