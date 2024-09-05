Нетаньяху заявил, что Израиль и ХАМАС далеки от перемирия в Газе

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Стороны конфликта в секторе Газа все еще далеки от заключения соглашения по перемирию, заявил в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Циркулируют сообщения о том, что соглашение близко... но это не так", - заявил он в интервью телеканалу Fox News. Сообщения СМИ о том, что переговорщики приближаются к заключению договоренностей, он назвал "совершенно неверными".

При этом премьер отметил, что Израиль соглашался на несколько предложений США, Катара и Египта, которые выступают посредниками в переговорах, но, по его словам, каждый раз ХАМАС отказывался от предложенных условий.

Ранее многие СМИ сообщали, что одной из главных причин невозможности заключить соглашение является намерение Нетаньяху сохранить военное присутствие на границе между сектором Газа и Египтом, известной как Филадельфийский коридор. Премьер утверждает, что ситуация на переговорах - совершенно иная.

"Сообщения о том, что сделка готова, но единственное, что мешает ее заключить - это Филадельфийский коридор, не просто неверны, а являются настоящей ложью", - отметил он.

Вместе с тем в среду газета "Гаарец" со ссылкой на члена израильской правящей коалиции написала, что Нетаньяху на самом деле пока не хочет прекращать военную операцию в Газе, и использует Филадельфийский коридор, чтобы сорвать переговорный процесс.

Вопрос о контроле ЦАХАЛ над Филадельфийским коридором является одним из камней преткновения на переговорах по прекращению огня в секторе Газа. Как сообщалось, некоторые из сторон, вовлеченных в переговоры, высказывали скептицизм относительно скорого заключения соглашения из-за требований Нетаньяху, который настаивает на том, что израильские военные должны остаться в Филадельфийском коридоре.

Вывода оттуда израильских войск добивается и Египет.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали военную операцию против этой группировки в секторе Газа.