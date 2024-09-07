Трамп считает, что комментарий Путина о поддержке Харрис был с долей шутки

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в субботу заявил, что президент России Владимир Путин говорил о поддержке кандидата от демократов Камалы Харрис, вероятно, с долей юмора.

"Путин поддержал Камалу. Я был очень обижен. Мне стало интересно, почему он поддержал Камалу. Но нет, он просто разыгрывает шахматную партию", - сказал Трамп, выступая на митинге в штате Висконсин.

"Должен ли я быть расстроенным из-за этого? Нет. Было ли это заявление сделано с улыбкой? Я думаю, что да, это было сделано с улыбкой", - добавил он.

Кандидат от Республиканской партии США напомнил, что "никто (из президентов США - ИФ) не придерживался более жесткого подхода в отношении России", чем он.

В четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что Джо Байдена сняли с президентской гонки, и теперь фаворитом он считает Камалу Харрис. "Я говорил, у нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин Байден. Вот его сняли с гонки, и он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем, будем её поддерживать", - сказал Путин в четверг в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума.

Президент РФ добавил: "В конечном итоге выбор за американским народом, и мы с уважением будем относиться к этому выбору".