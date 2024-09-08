Трамп и Харрис имеют практически одинаковую поддержку избирателей в преддверии дебатов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Кандидаты в президенты США республиканец Дональд Трамп и представительница Демпартии Камала Харрис имеют практически одинаковую поддержку среди зарегистрированных избирателей, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного изданием The New York Times и Сиенским колледжем.

NYT напоминает, что опрос прошел в преддверии запланированных на 10 сентября дебатов Трампа и Харрис.

Так, согласно исследованию, сторонниками Трампа назвали себя 48% опрошенных, Харрис - 47%. При этом данные почти не изменились с момента предыдущего аналогичного опроса в конце июля.

В то же время, по подсчетам издания, Харрис немного опережает Трампа в таких "колеблющихся штатах", как Висконсин, Мичиган и Пенсильвания. В "колеблющихся штатах" Невада, Джорджия, Северная Каролина и Аризона поддержка у обоих политиков одинакова.

При этом 28% опрошенных заявили, что хотели бы знать больше о Харрис, и 9% высказали такое желание в отношении Трампа.

С учетом 5% неопределившихся избирателей, поясняет газета, это показывает, что электорат не так твердо убежден в своих предпочтениях, чем может показаться. Вместе с тем, Харрис, хотя нарастила поддержку среди молодых избирателей, женщин и латиноамериканцев, не смогла мобилизовать весь потенциал Демократической партии. В частности, поясняет газета, ей требуется сильнее укрепить позиции среди латиноамериканцев - ключевой социально-демографической группы США.

Между тем, 60% опрошенных заявили, что следующий президент страны должен кардинально отличаться от нынешнего главы государства Джо Байдена. 53% связывают ожидаемые изменения с Трампом, и лишь 25% - с Харрис. Больше респондентов считают Трампа более компетентным по экономическим вопросам, а Харрис - по теме абортов.

Примерно половина участников опроса, в большинстве своем республиканцы, возлагают, в том числе на Харрис ответственность за рост цен и за трудности с выводом американских военных из Афганистана. Две трети избирателей со всего политического спектра отмечают ее ответственность, в той или иной степени, за миграционные проблемы на южной границе. Однако 54% опрошенных считают Трампа рискованным выбором на пост президента, а про Харрис то же самое говорят 52%.

Телефонный опрос проходил 3-6 сентября, в нем приняли участие 1 695 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет 2,8 процентных пункта.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.