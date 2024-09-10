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Число жертв тайфуна во Вьетнаме достигло 87, более 750 человек пострадали

Число жертв тайфуна во Вьетнаме достигло 87, более 750 человек пострадали
Обрушенный мост из-за наводнения, вызванного тайфуном "Яги", во Вьетнаме
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - На севере Вьетнама число погибших из-за тайфуна "Яги" выросло до 87 человек, 752 человека получили травмы, сообщает во вторник онлайн-издание VnExpress.

По данным издания, 70 жителей северных провинций Вьетнама пропали без вести.

В понедельник поступали данные о 59 погибших.

"Яги" привел к затоплениям и оползням на севере страны. За последние три дня в 25 северных провинциях выпало 20-40 см осадков. В ряде северо-западных провинций за этот же период выпало до 76 см осадков.

По прогнозам метеорологов, ливни на севере Вьетнама продлятся до 12 сентября.

В понедельник сообщалось, что стихийное бедствие привело к затоплению почти 110 тыс. га рисовых плантаций, повалены тысячи деревьев. Кроме того, повреждено более 8 тыс. строений, наблюдаются перебои в электроснабжении и связи. В северной провинции Футхо обрушился автомобильный мост.

Ранее в сентябре на Филиппинах "Яги" унес жизни 20 человек, еще 22 считаются пропавшими без вести.

Тайфун "Яги" стал самым сильным в регионе за этот год и самым мощным из обрушивавшихся на Вьетнам за десятилетия.

Последствия тайфуна во Вьетнаме

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