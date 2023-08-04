Казахстан продлил на полгода запрет на вывоз автотранспортом топлива

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Казахстан продлил на полгода действующие с 31 января по 31 июля 2023 года ограничения на вывоз дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом с территории страны. Такой приказ распространила пресс-служба Минэнерго.

Приказ выпустили вместе Минэнерго, Минфин, МВД и Комитет национальной безопасности.

Запрет не касается случаев вывоза топлива в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство, утверждение и/или переутверждение технологии промышленного производства авиационного топлива (топлива для реактивных двигателей), при условии согласования с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов и наличия договора с организацией, уполномоченной на проведение вышеуказанных работ и письма с указанием необходимого для этих целей количества образцов (проб) и объемов авиационного топлива.

В Казахстане с 21 ноября 2021 года по 21 мая 2022 года действовал запрет на вывоз бензина, дизельного топлива, а также отдельных видов нефтепродуктов с территории республики автомобильным транспортом. Позже запрет был продлен еще на полгода. Тогда в Минэнерго страны сообщали, что запрет вводится в целях обеспечения стабильности и устойчивости развития национальной экономики и недопущения возникновения нехватки нефтепродуктов на внутреннем рынке Казахстана.