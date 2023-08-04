Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:49

Казахстан продлил на полгода запрет на вывоз автотранспортом топлива

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Казахстан продлил на полгода действующие с 31 января по 31 июля 2023 года ограничения на вывоз дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом с территории страны. Такой приказ распространила пресс-служба Минэнерго.

Приказ выпустили вместе Минэнерго, Минфин, МВД и Комитет национальной безопасности.

Запрет не касается случаев вывоза топлива в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство, утверждение и/или переутверждение технологии промышленного производства авиационного топлива (топлива для реактивных двигателей), при условии согласования с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов и наличия договора с организацией, уполномоченной на проведение вышеуказанных работ и письма с указанием необходимого для этих целей количества образцов (проб) и объемов авиационного топлива.

В Казахстане с 21 ноября 2021 года по 21 мая 2022 года действовал запрет на вывоз бензина, дизельного топлива, а также отдельных видов нефтепродуктов с территории республики автомобильным транспортом. Позже запрет был продлен еще на полгода. Тогда в Минэнерго страны сообщали, что запрет вводится в целях обеспечения стабильности и устойчивости развития национальной экономики и недопущения возникновения нехватки нефтепродуктов на внутреннем рынке Казахстана.

Казахстан МВД Минфин Минэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число погибших в результате схода оползня в Грузии увеличилось до семи

Песков заявил, что внерегиональные силы не изменят ситуацию в Нигере к лучшему

Песков заявил, что внерегиональные силы не изменят ситуацию в Нигере к лучшему

Акции Berkshire Hathaway подорожали до исторического максимума

Конституционный суд Болгарии попросили оценить закон о расторжении аренды с "ЛУКОЙЛом"

Конституционный суд Болгарии попросили оценить закон о расторжении аренды с "ЛУКОЙЛом"

В Сейме Литвы анонсировали закрытие нескольких пограничных пунктов с Белоруссией

В Сейме Литвы анонсировали закрытие нескольких пограничных пунктов с Белоруссией

Тайфун "Доксури" достиг северо-востока Китая

Тайфун "Доксури" достиг северо-востока Китая

До шести увеличилось число погибших в зоне оползня в Грузии

Военные Нигера прекратили полномочия послов страны в США, Франции, Нигерии и Того

В Грузии после оползня спасатели ищут 35 человек

В Грузии после оползня спасатели ищут 35 человек

В Казахстане хотят ввести в УК статью с наказанием за кражу невест

В Казахстане хотят ввести в УК статью с наказанием за кражу невест
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });