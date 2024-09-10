SpaceX запустила первую в истории частную пилотируемую экспедицию Polaris Dawn

Подготовка к запуску ракеты-носителя Falcon 9 в штате Флорида Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Многоразовый космический корабль Crew Dragon с четырьмя туристами во вторник стартовал на орбиту, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Космический корабль успешно вышел на орбиту, сообщила позднее SpaceX. Нижняя точка орбиты космического корабля (ближайшая к Земле, перигей) будет ниже Международной космической станции, а верхняя точка его орбиты (наиболее удаленная от Земли, апогей) – выше МКС.

"Вывод на орбиту подтвержден", - говорится в сообщении.

12 сентября в рамках миссии Polaris Dawn впервые в истории должен быть совершен частный выход в открытый космос непрофессиональных астронавтов.

Запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon был осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 05:23 по времени Восточного побережья США (в 12:23 по Москве). Примерно через 12 минут корабль после отделения от второй ступени носителя должен выйти на орбиту.

Polaris Dawn – первая из трех запланированных миссий в программе Polaris, финансируемой главой компании Shift4 Payments миллиардером Джаредом Айзекманом. Первоначально полет планировался еще в декабре 2021 года, но из-за задержек в ходе разработки проекта он неоднократно откладывался.

Помимо Айзекмана в состав экипажа миссии Polaris Dawn входят отставной подполковник ВВС США пилот Скотт "Кидд" Потит и инженеры SpaceX Сара Джиллис и Анна Менон.

В космический вакуум должны выйти только Айзекман и Джиллис. На время проведения этой операции кабина корабля Crew Dragon, у которого нет воздушного шлюза, будет разгерметизирована, а экипаж будет находиться в скафандрах. При этом выход в космос, который должен продлиться два часа, планируется осуществить на высоте 700 км над Землей.

Всего полет туристов на орбиту должен продлиться пять дней. Они выполнят 36 научных экспериментов, посвященных влиянию космоса и радиации на здоровье человека.

Помимо первого выхода туристов в открытый космос, также планируется побить рекорд по высоте полета для околоземных пилотируемых миссий. Корабль должен будет выйти на орбиту с апогеем 1400 км.