Астронавты экипажа Crew Dragon выйдут в открытый космос 12 сентября

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Два члена экипажа многоразового корабля Crew Dragon, запущенного на орбиту с четырьмя туристами, 12 сентября выйдут в открытый космос, сообщила компания-разработчик SpaceX.

В рамках миссии Polaris Dawn впервые в истории планируется частный выход в открытый космос непрофессиональных астронавтов.

Ракету Falcon 9 с кораблем Crew Dragon запустили со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 05:23 по времени Восточного побережья США (в 12:23 по Москве).

Polaris Dawn - первая из трех запланированных миссий в программе Polaris, финансируемой главой компании Shift4 Payments миллиардером Джаредом Айзекманом. Помимо Айзекмана в состав экипажа миссии Polaris Dawn входят отставной подполковник ВВС США пилот Скотт "Кидд" Потит и инженеры SpaceX Сара Джиллис и Анна Менон.

В космический вакуум должны выйти только Айзекман и Джиллис. На время проведения этой операции кабина корабля Crew Dragon, у которого нет воздушного шлюза, будет разгерметизирована, а экипаж будет находиться в скафандрах. При этом выход в космос, который должен продлиться два часа, планируется осуществить на высоте 700 км над Землей.

Всего полет туристов на орбиту должен продлиться пять дней. Они выполнят 36 научных экспериментов, посвященных влиянию космоса и радиации на здоровье человека.

Помимо первого выхода туристов в открытый космос, также планируется побить рекорд по высоте полета для околоземных пилотируемых миссий. Корабль должен будет выйти на орбиту с апогеем 1400 км.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в четвертый раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read The Instructionsь в Атлантике.