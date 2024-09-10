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МИД Армении заявил, что изначально РФ привела Ереван и Баку за стол переговоров

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Армении Арарат Мирзоян подчеркнул конструктивную роль России в армяно-азербайджанском мирном процессе.

"Россия - страна, которая начала посреднический процесс, приведший Армению и Азербайджан за стол переговоров. Впоследствии эта роль была продолжена США, ЕС, другими странами и партнерами, такими как Франция и Германия. Но мы понимаем - у всех стран свои интересы, и они не обязательно должны всегда совпадать с интересами Армении или Азербайджана", - заявил Мирзоян на международном форуме "Ереванский диалог" во вторник.

Представители России не принимают участие в форуме. В беседе с журналистами генеральный секретарь МИД Армении Давид Карапетян отметил, что "приглашения были разосланы всем коллегам".

Он добавил, что приглашение было отправлено, в том числе и турецкой стороне (которая не приехала на форум - ИФ), но "ни от кого мы не получали отказа".

Арарат Мирзоян Азербайджан Армения
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