Харрис раскритиковала Трампа за переговоры с талибами

Трамп подверг критике то, как Байден и Харрис организовали вывод войск из Афганистана

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис подвергла критике экс-президента США Дональда Трампа за то, что он во время президентского срока вступил в переговоры с движением "Талибан" (запрещено в РФ).

"Дональд Трамп, когда был президентом, заключил одну из самых слабых сделок, которые только можно себе представить. (...) Он в обход афганского правительства вел переговоры напрямую с террористической группировкой "Талибан", - заявила Харрис в ходе дебатов, которые прошли на телеканале ABC News.

По словам Харрис, в результате этих переговоров талибы "добились освобождения пяти тысяч террористов".

В свою очередь Трамп подчеркнул, что переговоры с талибами были необходимы для спасения жизней американских военнослужащих.

"Талибы убивали наших солдат. (...) Тогда я связался с "Талибаном" (...) И в дальнейшем в течение 18 месяцев они не убили ни одного нашего военнослужащего", - заявил Трамп.

Экс-президент добавил, что соглашение, которое его администрация заключила с талибами, в случае имплементации позволило бы США вывести войска из Афганистана "быстрее, чем это сделал Байден" и с меньшими потерями.

Экс-президент отметил, что его преемник на президентском посту Джо Байден не стал следовать этому соглашению, в котором США соглашались покинуть Афганистан только в обмен на выполнение талибами ряда обязательств.

Трамп назвал проведенный Байденом и Харрис вывод американских военнослужащих из Афганистана "худшим выводом войск" и "самым позорным моментом в истории" США.