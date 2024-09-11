Харрис готова провести второй раунд дебатов с Трампом в октябре

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Предвыборный штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис заявил о ее готовности провести второй раунд дебатов с оппонентом-республиканцем Дональдом Трампом в октябре.

"Вице-президент Харрис готова ко вторым дебатам с Дональдом Трампом", - сообщила журналистам представитель штаба Джен О'Мэлли Диллон сразу после окончания дебатов в Пенсильвании.

В свою очередь Трамп сомневается в необходимости вторых дебатов с Харрис.

"Она хочет этого, потому что проиграла", - заявил Трамп Fox News вскоре после дебатов с Харрис, которые проходили на площадке телеканала ABC News.

"Я думаю, что, возможно, мне не стоит этого делать. Почему я должен участвовать в еще одних дебатах?", - сказал Трамп.

Он отметил, что ему "нужно подумать об этом".

Тем временем он не исключил возможность участия во вторых дебатах, если они будут проводиться "честной сетью".

Президентские выборы пройдут в США 5 ноября 2024 года.