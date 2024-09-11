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Число жертв тайфуна во Вьетнаме превысило 140

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Число погибших из-за тайфуна "Яги" на севере Вьетнама выросло до 141 человека, сообщает в среду Associated Press.

В миреВо Вьетнаме сохраняется опасность наводнений и оползней из-за тайфуна "Яги"Во Вьетнаме сохраняется опасность наводнений и оползней из-за тайфуна "Яги"Читать подробнее

Накануне поступали данные о 87 погибших. Еще сотни человек пострадали.

"Яги" привел к сильным затоплениям и оползням на севере страны. По прогнозам метеорологов, ливни, вызванные стихийным бедствием, продлятся до четверга.

Ранее в сентябре на Филиппинах "Яги" унес жизни 20 человек.

Тайфун "Яги" стал самым сильным в регионе за этот год и самым мощным из обрушивавшихся на Вьетнам за десятилетия.

Последствия тайфуна во Вьетнаме

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Вьетнам
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