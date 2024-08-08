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МИД Израиля отзовет аккредитацию у восьми норвежских дипломатов

Причиной названо их сотрудничество с палестинцами

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - МИД Израиля решил лишить аккредитации восемь норвежских дипломатов в Тель-Авиве за сотрудничество с Палестинской национальной администрацией (ПНА), пишет The Times of Israel.

Израиль пошел на такие меры в ответ на "шквал недавних антиизраильских и односторонних шагов, предпринятых правительством Норвегии", включая признание палестинского государства и "жесткие комментарии высокопоставленных норвежских чиновников", сказано в заявлении министерства.

В МИД вызвали норвежского посла с целью проинформировать его о том, что у норвежских дипломатов отзовут аккредитацию в течение семи дней и аннулируют визы в течение трех месяцев.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что "за антиизраильское поведение есть цена".

"Норвегия проводит одностороннюю политику по палестинскому вопросу, поэтому я распорядился положить конец любому продвижению интересов ПНА через посольство Норвегии в Израиле. Те, кто нападает на нас и проводит против нас одностороннюю политику, поплатятся за это", - добавил министр.

Норвегия в мае признала независимость палестинского государства.

МИД Норвегия ПНА Израиль Исраэль Кац
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