В "Роскосмосе" сообщили, что предлагали NASA помощь с кораблем Starliner

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" предлагал NASA помощь с проблемным кораблем Starliner, заявил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.

После разгерметизации системы охлаждения на российском корабле "Союз МС-22" в декабре 2022 года, NASA помогли в решении проблемы, напомнил Борисов.

"И в этой ситуации мы поступили аналогично. Хотя абсолютно точно уверены, что американская сторона гарантированно может выйти из этой ситуации самостоятельно" - сказал глава "Роскосмоса" журналистам в среду.

Первый тестовый полет Starliner с астронавтами состоялся 5 июня. Экипаж должен был пробыть на станции около восьми дней. В ходе подлета к МКС были зафиксированы проблемы с двигателями для маневрирования и утечка гелия в сервисном модуле корабля. Для проверки надежности его систем возвращение экипажа было отложено.

30 августа NASA заявило, что корабль Starliner покинет МКС без экипажа 7 сентября, его члены - астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс останутся на станции до февраля 2025 года.

15 декабря 2022 года в "Роскосмосе" сообщили об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора корабля "Союз МС-22". 11 января 2023 года Борисов заявил, что корабль был поврежден метеороидом. Диаметр повреждения на поверхности приборного отсека корабля составил до 1 мм.

28 марта 2023 года спускаемый аппарат корабля "Союз МС-22" в беспилотном режиме штатно приземлился в Казахстане.