OpenAI разработала ИИ-модели со способностью рассуждать

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Американская OpenAI разработала линейку ИИ-моделей o1, способных рассуждать, сообщает Financial Times со ссылкой на пресс-релиз компании.

Новые модели могут решать более сложные задачи в областях науки и программирования, чем более ранние, однако им требуется больше времени на ответ. В ходе обучения они совершенствуют процесс размышления, пробуют различные стратегии и осознают свои ошибки.

"Если модель понимает, что допустила ошибки, она может пойти и исправить их", - прокомментировал главный специалист по исследованиям в рамках этого проекта Марк Чен.

Среди прочего o1 могут использоваться для анализа данных секвенирования клеток, написания сложных математических формул для квантовой оптики, а также программирования и исполнения многоступенчатых рабочих процессов.

По словам главного технического директора OpenAI Миры Мурати, новые модели также открывают возможности в области понимания работы искусственного интеллекта. "Мы получаем представление о том, как модель мыслит,.. можем наблюдать за процессом мышления, шаг за шагом", - заявила она FT.

Первая "превью"-модель уже интегрирована в чат-бот ChatGPT и интерфейс программирования приложений (API). Пока у этой модели нет многих функций, которыми отличается ChatGPT, в том числе способности искать информацию в интернете и загружать файлы, однако компания планирует регулярно обновлять и совершенствовать ее.

Также выпущена облегченная модель o1-mini, ориентированная конкретно на программирование.

Мурати говорит, что модели o1 могут открыть "новую парадигму поиска" в интернете, предложив более совершенные процессы анализа и получения информации.

Сейчас новые модели доступны пользователям платных пакетов ChatGPT Plus и Team, но o1-mini планируется включить и в бесплатную версию чат-бота.

Вместе с тем OpenAI намерена продолжать разработку и выпуск моделей линейки GPT.

Наделение компьютерных программ способностью рассуждать и планировать - важные этапы на пути к разработке универсального искусственного интеллекта (УИИ, программы с интеллектом на уровне человеческого - ИФ), пишет FT.