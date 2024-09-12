В Белоруссии пока не планируют закрывать YouTube

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Власти Белоруссии в данный момент не планируют закрывать YouTube, заявил министр информации республики Марат Марков на презентации мультмедийного портала Videobel. Его цитирует агентство "БелТА".

"Давайте мы не будем говорить сегодня, что мы хотим запретить YouTube. Потому что даже такая постановка вопроса не совсем правильная. Мы будем использовать все инструменты, которые на сегодняшний день работают нам на пользу до тех пор, пока они работают нам на пользу. Как только мы почувствуем угрозу со стороны любого поставщика услуги, мы будем адекватно действовать. Адекватно, соразмерно, дипломатически верно. Но сегодня не стоит задача что-то закрывать самим", - сказал Марков.

"Почему мы и этот проект делаем (Videobel - ИФ). Не для того, чтобы что-то заменить, а для того, чтобы, если нас "обрежут", не остаться без инструментов информационного воздействия. Вот это главная цель", - отметил министр.

Запущенный в четверг мультимедийный портал videobel.by собрал в одном месте общественно-политический контент ведущих белорусских СМИ. На портале также предусмотрены онлайн-трансляции, в том числе прямые эфиры с мероприятий с участием главы государства.