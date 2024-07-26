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РКН нашел у Google достаточно нарушений для применения мер к YouTube

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) заявляет, что многочисленные нарушения компанией Google российского законодательства являются достаточным основанием для принятия мер в отношении её видеохостинга YouTube.

"У нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право их использования мы оставляем за собой", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе РКН.

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В то же время ведомство связало ухудшение качества работы YouTube с прекращением поддержки инфраструктуры своих кэширующих серверов в сетях связи в РФ.

Как отметили в РКН, "количество блокировок YouTube российских каналов только растёт".

"Начав с наших СМИ, журналистов, общественных деятелей, в этом году американцы стали теперь блокировать видео наших музыкантов. Причём не отдельные их произведения, а целиком, просто потому, что они популярны у россиян. Всего сейчас заблокировано более 200 наших каналов. Только в этом году - более 80", - заявили в ведомстве.

Там напомнили, что РКН направил 10 июля директору головного офиса Google очередное требование о разблокировке. "Никакого ответа мы не получили", - заявили в ведомстве.

"Российский суд взыскал за последние три года с компании Google более 25 млрд рублей. Но и эта мера не помогла", - констатировали в РКН.

Накануне председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил о готовящихся на следующей неделе мерах по замедлению загрузки YouTube на стационарных компьютерах.

Хинштейн добавил, что "дальнейшая судьба YouTube в России зависит исключительно от него самого".

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