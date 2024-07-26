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Хинштейн считает, что замедление YouTube больше затронет рекламодателей

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что ожидаемое снижение скорости работы YouTubе в России затронет в большей степени рекламодателей.

"Важно понимать, что для российских пользователей ресурс все равно останется доступным. Те, кто смотрит художественный или учебно-просветительский контент, и дальше смогут это делать, просто на его загрузку теперь потребуется чуть больше времени", - написал он.

Он считает, что "скорее всего, наиболее чувствительно отреагируют на снижение качества трафика рекламодатели, и вот это станет для Google уже серьезной проблемой".

Глава комитета подтвердил что скорость загрузки YouTube за последнее время по факту уже снизилась до 40%, а к концу следующей недели может снизиться до 70%.

Для того, чтобы исправить ситуацию, компании нужно построить собственные серверные центры в РФ, открыть представительство и "договориться с властями США о снятии антироссийских санкций на поставку в РФ своего оборудования, либо производить легальные платежи по оплате услуг наших ЦОДов (центров обработки данных - ИФ)", считает Хинштейн.

Кроме того, Google должен соблюдать российские законы и выполнить требования Роскомнадзора по разблокировке каналов российских СМИ, блогеров, журналистов, артистов и общественных деятелей, также написал глава комитета.

25 июля Хинштейн предупредил, что к концу этой недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей - уже до 70%"

Google YouTube Александр Хинштейн Роскомнадзор США
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