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Британский регулятор отложил до 2026 года введение стандартов Базель 3.1

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Управление пруденциального регулирования Великобритании (Prudential Regulation Authority, PRA) перенесло на полгода - до 1 января 2026 года внедрение стандартов Базель 3.1 для банков, строительных обществ, инвесткомпаний и финансовых холдингов.

Как сообщило PRA, для обеспечения плавного внедрения стандартов предусмотрен четырехлетний переходный период, который завершится 31 декабря 2029 года.

По оценкам PRA, внедрение новых стандартов потребует увеличения показателя достаточности капитала первого уровня (Tier 1) крупных фининститутов менее чем на 1% с января 2030 года, а не на 3%, как ожидалось ранее.

При этом для небольших и средних по размеру финкомпаний повышения требований не будет вообще.

Новые требования являются частью стандарта Базель III, разработанного более десяти лет назад и требующего увеличения капитала финкомпаний с целью повышения их устойчивости к потенциальным кризисам.

Более мягкие, чем предлагалось ранее, требования "поддержат рост и конкурентоспособность в финансовом секторе, обеспечив при этом соответствие Великобритании международным стандартам", заявил глава PRA Сэм Вудс.

Базель Великобритания PRA Сэм Вудс
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