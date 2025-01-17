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Британский регулятор отложил введение стандартов Базель 3.1 до 2027 года

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Управление пруденциального регулирования Великобритании (Prudential Regulation Authority, PRA) отложило еще на год - до 1 января 2027 года - введение стандартов Базель 3.1 для финансовых институтов.

"Это даст больше времени для прояснения планов их внедрения в США", - говорится в сообщении регулятора.

Базель 3.1 является окончательным набором международных реформ в банковском секторе, принятых в ответ на глобальный финансовый кризис 2008 года. Он призван улучшить оценку банками собственных рисков, а также стандартизировать подходы к оценке достаточности капитала.

В сентябре 2024 года PRA отложило на полгода - до 1 января 2026 года - внедрение новых стандартов. Их очередная отсрочка, анонсированная 17 января, показывает, что британский регулятор хочет дождаться действий от администрации избранного президента США Дональда Трампа в этом направлении, пишет Financial Times.

"С учетом нынешней неопределенности относительно сроков внедрения стандартов Базель 3.1 в США, и принимая во внимание соображения конкурентоспособности и роста, PRA после консультаций с министерством финансов Великобритании приняло решение вновь отложить введение новых правил, - говорится в сообщении регулятора. - В данный момент мы планируем внедрить из с 1 января 2027 года, однако будем следить за событиями".

Переходный период, предусмотренный для плавного внедрения новых стандартов, завершится 31 декабря 2029 года.

Базель США Великобритания PRA Дональд Трамп
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