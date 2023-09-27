Великобритания отложит на полгода внедрение оставшихся элементов "Базеля III"
Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Банк Англии отложит на шесть месяцев введение в Великобритании оставшихся элементов соглашения "Базель III" – так называемых стандартов "Базель 3.1", говорится в пресс-релизе регулятора.
Срок введения "Базель 3.1" переносится для поддержки кредитных организаций в процессе планирования, отмечает британский ЦБ.
Новые стандарты начнут действовать 1 июля 2025 года, а переходный период сократится до 4,5 года в целях обеспечения полного соответствия им к 1 января 2030 года.
При этом в четвертом квартале текущего года Банк Англии планирует опубликовать "практически окончательные версии" политики по рыночному риску, риску переоценки кредитов, кредитному риску контрагента и операционному риску.
Обнародование политики по кредитному риску и требованиям в области отчетности и раскрытия информации запланировано на второй квартал 2024 года.
Управление пруденциального контроля Банка Англии (Prudential Regulation Authority, PRA) в ноябре прошлого года опубликовало документ для консультаций по "Базель 3.1", где изложило рекомендации в отношении еще не введенных в Великобритании элементов третьего Базельского соглашения.
Консультации завершились 31 марта 2023 года.
"Базель III"
"Базель III" – третья часть соглашения Базельского комитета по банковскому надзору. Документ содержит новые методические рекомендации в области банковского регулирования, утвержденные в 2010-2011 годах. Третья часть Базельского соглашения была разработана, чтобы повысить качество управления рисками в банковском деле и укрепить мировую финансовую систему после финансового кризиса в конце 2000-х годов. Представители органов банковского надзора и центральных банков 27 стран мира учли тогда недостатки, обнаруженные в финансовом регулировании, и решили усилить требования к капиталу банка. "Базель III" ввел новые нормативные требования по ликвидности.