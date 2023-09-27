Великобритания отложит на полгода внедрение оставшихся элементов "Базеля III"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Банк Англии отложит на шесть месяцев введение в Великобритании оставшихся элементов соглашения "Базель III" – так называемых стандартов "Базель 3.1", говорится в пресс-релизе регулятора.

Срок введения "Базель 3.1" переносится для поддержки кредитных организаций в процессе планирования, отмечает британский ЦБ.

Новые стандарты начнут действовать 1 июля 2025 года, а переходный период сократится до 4,5 года в целях обеспечения полного соответствия им к 1 января 2030 года.

При этом в четвертом квартале текущего года Банк Англии планирует опубликовать "практически окончательные версии" политики по рыночному риску, риску переоценки кредитов, кредитному риску контрагента и операционному риску.

Обнародование политики по кредитному риску и требованиям в области отчетности и раскрытия информации запланировано на второй квартал 2024 года.

Управление пруденциального контроля Банка Англии (Prudential Regulation Authority, PRA) в ноябре прошлого года опубликовало документ для консультаций по "Базель 3.1", где изложило рекомендации в отношении еще не введенных в Великобритании элементов третьего Базельского соглашения.

Консультации завершились 31 марта 2023 года.