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Харрис настаивает на еще одних дебатах с Трампом "ради избирателей"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от демократов действующая вице-президент Камала Харрис убеждена в необходимости проведения еще одних дебатов с кандидатом от Республиканской партии экс-главой государства Дональдом Трампом.

"Два дня назад у нас с Дональдом Трампом были первые дебаты, и я считаю, что мы обязаны провести еще одни дебаты ради избирателей, потому что эти выборы и то, что поставлено на карту, максимально важно", - заявила Харрис, выступая на мероприятии в Шарлотте, штат Северная Каролина.

Как обращает внимание телеканал CNN, заявление Харрис прозвучало всего через несколько минут после того, как Трамп написал в Truth Social, что еще одного раунда дебатов не будет, о чем ранее он уже говорил.

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"Опросы четко показали, что я одержал победу в проведенных во вторник вечером дебатах c товарищем Камалой Харрис, радикально левым кандидатом от демократов, и она немедленно призвала ко вторым дебатам", - написал 45-й американский президент.

"Сначала я провел дебаты с президентом Джо Байденом, потом с товарищем Камалой. (...) Третьих дебатов не будет", - добавил он.

Ранее Трамп заявлял, что мог бы согласиться на новые дебаты с Харрис, если организаторы будут соблюдать нейтралитет. По его мнению, дебаты на телеканале ABC были организованы плохо, поскольку оба модератора откровенно помогали вице-президенту.

США Камала Харрис Дональд Трамп дебаты
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