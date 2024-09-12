Трамп исключил возможность еще одних дебатов с Харрис

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в четверг заявил, что не собирается участвовать в еще одних дебатах со своим соперником от Демократической партии вице-президентом Камалой Харрис.

"Опросы четко показали, что я одержал победу в проведенных во вторник вечером дебатах c товарищем Камалой Харрис, радикально левым кандидатом от демократов, и она немедленно призвала ко вторым дебатам", - говорится в сообщении Трампа в его соцсети Truth Social.

"Сначала я провел дебаты с президентом Джо Байденом, потом с товарищем Камалой. (...) Третьих дебатов не будет", - заверил он.

Экс-президент добавил, что Харрис и Байден "разрушили страну", и теперь вице-президенту следует "сфокусироваться на том, что она должна была сделать за прошедшие почти четыре года".

При этом накануне Трамп заявлял, что может согласиться на новые дебаты с Харрис, если организаторы будут соблюдать нейтралитет. По мнению 45-го американского президента, дебаты на телеканале ABC, прошедшие в ночь на среду, были организованы плохо: он считает, что оба модератора не соблюдали нейтралитет и помогали Харрис.

Также в среду социологическая служба YouGov опубликовала результаты опроса, согласно которым, значительная часть американцев считает, что Харрис одержала победу над Трампом на дебатах кандидатов на пост президента США.

Так, 43% опрошенных заявили, что Харрис показала себя лучше Трампа на дебатах. В то же время 28% респондентов считают, что в прениях победил Трамп. 30% участников опроса не определились с ответом.

Результаты исследования CNN, проведенного сразу после дебатов, показали, что 63% респондентов считают Харрис победителем в дебатах, и лишь 37% отдали предпочтение Трампу.

В то же время компания по организации политических исследований Political Polls провела аналогичный опрос в соцсети X. По состоянию на вечер среды 61,1% отдали голос за Трампа, 29% проголосовали за Харрис. Еще 10% считают, что никто из кандидатов в президенты не одержал победу в прениях.

По итогам дебатов как Трамп, так и Харрис заявили о своей победе.

На телеканале Fox News сообщали, что готовы организовать новые дебаты между Трампом и Харрис, если их предвыборные команды согласятся на это.