Поиск

Трамп исключил возможность еще одних дебатов с Харрис

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в четверг заявил, что не собирается участвовать в еще одних дебатах со своим соперником от Демократической партии вице-президентом Камалой Харрис.

"Опросы четко показали, что я одержал победу в проведенных во вторник вечером дебатах c товарищем Камалой Харрис, радикально левым кандидатом от демократов, и она немедленно призвала ко вторым дебатам", - говорится в сообщении Трампа в его соцсети Truth Social.

"Сначала я провел дебаты с президентом Джо Байденом, потом с товарищем Камалой. (...) Третьих дебатов не будет", - заверил он.

Экс-президент добавил, что Харрис и Байден "разрушили страну", и теперь вице-президенту следует "сфокусироваться на том, что она должна была сделать за прошедшие почти четыре года".

При этом накануне Трамп заявлял, что может согласиться на новые дебаты с Харрис, если организаторы будут соблюдать нейтралитет. По мнению 45-го американского президента, дебаты на телеканале ABC, прошедшие в ночь на среду, были организованы плохо: он считает, что оба модератора не соблюдали нейтралитет и помогали Харрис.

В миреАмериканцы считают, что Харрис обошла Трампа на дебатах кандидатов в президентыЧитать подробнее

Также в среду социологическая служба YouGov опубликовала результаты опроса, согласно которым, значительная часть американцев считает, что Харрис одержала победу над Трампом на дебатах кандидатов на пост президента США.

Так, 43% опрошенных заявили, что Харрис показала себя лучше Трампа на дебатах. В то же время 28% респондентов считают, что в прениях победил Трамп. 30% участников опроса не определились с ответом.

В миреОпросы показали, что многие американцы посчитали Харрис победителем на дебатах с ТрампомЧитать подробнее

Результаты исследования CNN, проведенного сразу после дебатов, показали, что 63% респондентов считают Харрис победителем в дебатах, и лишь 37% отдали предпочтение Трампу.

В то же время компания по организации политических исследований Political Polls провела аналогичный опрос в соцсети X. По состоянию на вечер среды 61,1% отдали голос за Трампа, 29% проголосовали за Харрис. Еще 10% считают, что никто из кандидатов в президенты не одержал победу в прениях.

По итогам дебатов как Трамп, так и Харрис заявили о своей победе.

На телеканале Fox News сообщали, что готовы организовать новые дебаты между Трампом и Харрис, если их предвыборные команды согласятся на это.

США Дональд Трамп Камала Харрис дебаты
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 12 сентября

Финляндия опровергла сообщения о запуске с ее территории БПЛА, атаковавших Мурманскую область

Финляндия опровергла сообщения о запуске с ее территории БПЛА, атаковавших Мурманскую область

США ввели санкции против венесуэльских чиновников в связи с итогами президентских выборов

Последний в Шотландии НПЗ закроется в 2025 году

Латвия вводит запрет на въезд автомобилей с белорусскими номерами

Совет ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против россиян за Украину

ЕЦБ ожидаемо снизил все три ключевые процентные ставки

ЕЦБ ожидаемо снизил все три ключевые процентные ставки

Советник премьера Индии расскажет Путину о закрытой встрече Моди и Зеленского

Советник премьера Индии расскажет Путину о закрытой встрече Моди и Зеленского

Два американских туриста впервые в истории вышли в открытый космос

Nokian Tyres планирует использовать резину из бересты в производстве шин

Nokian Tyres планирует использовать резину из бересты в производстве шин
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });