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ЕС пригрозил Ирану санкциями против его авиационного сектора

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил Иран в военно-техническом сотрудничестве с РФ и пригрозил Тегерану новыми санкциями, в частности, в авиационном секторе.

"Европейский союз отреагирует оперативно и в координации с международными партнерами, в том числе введя новые и существенные ограничительные меры против Ирана, включая лиц и организации, причастные к иранским программам баллистических ракет и беспилотников, и в этой связи рассматривает также ограничительные меры в авиационном секторе Ирана", - говорится в заявлении Борреля, опубликованном в пятницу.

Европейские официальные лица в последние дни обвиняли Иран в поставках России баллистических ракет. Тегеран и Москва опровергали эти сообщения из западных источников.

ЕС Жозеп Боррель Иран
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