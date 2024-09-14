Рябков отметил, что сотрудничество РФ и Ирана не нарушает международных обязательств

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудничество Москвы и Тегерана не нарушает международных обязательств, заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Америка хочет поссорить наши страны и сыграть на чужом поле в собственных интересах, - у них это не получится. Наше сотрудничество проверено временем, оно не содержит элементов, которые а) что-либо нарушают с точки роста пения международно-правовых обязательств; б) каким-то негативным образом влияют на чью-либо безопасность, либо какие-то региональные балансы", - сказал он журналистам в Москве, комментируя прозвучавшие ранее из США и ряда стран Запада обвинения в якобы имевших место поставках Ираном баллистических ракет РФ.

"Наше сотрудничество простирается очень далеко: оно в сферах политики, экономики, транспорта. Есть и ВТС, никто это не отрицает. Но не дело США лезть, совать свой нос в чужие вопросы. Они должны заниматься своими проблемами, проблемами, которых множество на северо-американском континенте в пределах границ США", - подчеркнул Рябков.

Европейские официальные лица в последние дни обвиняли Иран в поставках России баллистических ракет. Тегеран и Москва опровергали эти сообщения из западных источников.