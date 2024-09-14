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Что случилось этой ночью: суббота, 14 сентября

Байден попросил Конгресс продлить полномочия на помощь Украине, США ввели санкции против RT, истребители ВВС ФРГ были подняты в небо над Балтикой

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Администрация президента США обратилась в Конгресс с просьбой продлить полномочия на поставки Украине оружия до 2025 г. и выделить $5,8 млрд до 30 сентября - окончания финансового года, сообщила газета The Hill.

- Истребители ВВС ФРГ были подняты в небо над Балтикой из-за российских самолетов, которые летели без оповещения и включенных транспондеров. По информации ВВС ФРГ, в небе были замечены самолет Ту-142 и истребитель Су-30. На их сопровождение немецкие военные направили истребитель Eurofighter Typhoon.

- Глава США Джо Байден и британский премьер Кир Стармер на встрече в Вашингтоне подтвердили готовность продолжать поддержку Украины. При этом, по словам Стармера, окончательное решение о снятии ограничений на применение Киевом дальнобойных ракет Storm Shadow принято не было.

- США ввели санкции против трех структур телекомпании RT и двух граждан России, объявил госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, поводом для санкций стали "российские тайные операции по глобальному влиянию" и "вмешательство России в выборы по всему миру", в частности, в Молдавии.

- Минобороны сообщило о 19 сбитых дронах ВСУ над Курской и Белгородской областями. Один беспилотник был сбит в Брянской области.

- Апелляционная палата комиссии по этике FIDE отменила решение о лишении членства в организации Федерации шахмат России.

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