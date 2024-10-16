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В Висбадене скоро полноценно заработает командование для помощи Украине

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции о скором полном вступлении в строй в Германии нового командования альянса по помощи Украине в области безопасности и обучения (NSATU).

"Ранее на этой неделе я посетил новое командование, которое создается в Висбадене, Германия. Там я встретился с членами персонала, которые будут координировать международную помощь Украине в области безопасности. Работа уже началась, и мы ожидаем, что это командование станет полностью работоспособным в ближайшие месяцы, - сказал он. - Это позволит союзникам оказывать более скоординированную и последовательную поддержку Украине в долгосрочной перспективе".

Пресс-служба штаб-квартиры организации сообщила 14 октября, что генсек Североатлантического альянса вместе с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи посетил новое командование NSATU, где Рютте также встретился с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

НАТО Марк Рютте Германия Висбаден Украина NSATU
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