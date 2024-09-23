Сильное землетрясение произошло в Чили

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в центральной части Чили, сообщает Алтае-Саянский филиал единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр находился в 30 км к северо-востоку от города Ла-Серена.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение, зафиксированное в 00:15 по Москве в понедельник, оценивается как "довольно сильное". По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 63,7 км.