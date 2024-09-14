Трамп считает, что может по телефону решить проблемы с КНДР и Ираном

Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп полагает, что в случае возвращения в Белый дом может по телефону урегулировать большинство проблем, связанных с Ираном и Северной Кореей, пишет в субботу Korea Herald.

"Для решения большинства проблем мне достаточно будет поговорить по телефону. Может быть, пару раз нужно будет провести личные встречи", - сказал он журналистам в Лос-Анджелесе.

Так Трамп ответил на вопрос, как он намерен решать ядерную проблему КНДР, а также - реагировать на военно-техническое сотрудничество Ирана с Россией.

Президентские выборы пройдут в США 5 ноября.