Глава военного комитета НАТО назвал политическим вопрос о дальнобойном оружии для Украины

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос о том, разрешать ли Украине применять передаваемое Западом оружие для ударов вглубь России, - политический, а не военный, заявил в субботу председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр.

"Речь идет о политических решениях", - сказал он на пресс-конференции в Чехии по итогам заседания начальников генштабов НАТО в Чехии.

Бауэр пояснил, что с чисто военной точки зрения считает такие удары правильными. "Однако с другой стороны, страны имеют право вводить ограничения на использование передаваемого оружия", - добавил он.

В свою очередь начальник генштаба ВС Чехии Карел Ржехка напомнил, что его страна не вводила подобных ограничений. Однако и он подчеркнул, что каждая страна имеет право вводить ограничения на применение оружия Украиной. "Это делается, чтобы избежать эскалации, других проблем", - добавил он.

Накануне советник Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США пока что не вносят корректировок в ограничения, которые предусмотрены в отношении применения Украиной оружия дальнего действия для ударов по РФ. Ранее президент США Джо Байден заявил о проработке вопроса о снятии ограничений для Украины на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России.

В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу Sky News не исключил, что президент США позволит Украине наносить ракетные удары вглубь российской территории. The Guardian несколько дней назад сообщила со ссылкой на источники, что правительство Великобритании приняло решение позволить Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории РФ.

Президент РФ Владимир Путин, как сообщалось, заявил, что страны НАТО сейчас не просто обсуждают возможное использование Киевом западных дальнобойных вооружений - по сути они решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте меняет его суть, и Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз, сказал Путин.