Столтенберг отметил, что решение о дальнобойном оружии Киеву принимают сами страны, а не альянс

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Решение о том, позволять ли Украине использовать поставляемое странами НАТО оружие для ударов вглубь России, члены альянса должны принимать самостоятельно, заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире британской радиостанции LBC.

"Эти решения должны самостоятельно принимать союзники, но важно, чтобы мы вместе проводили консультации по этим вопросам", - подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО также приветствовал проведение некоторыми членами альянса, в частности, США и Великобританией, переговоров о том, следует ли разрешать Украине наносить удары вглубь России.

В субботу председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что вопрос об использовании Киевом оружия, поставляемого Западом, для ударов по России политический, а не военный.

Бауэр пояснил, что "с чисто военной точки зрения" считает такие удары правильными. "Однако с другой стороны, страны имеют право вводить ограничения на использование передаваемого оружия", - добавил он.

Начальник генштаба ВС Чехии Карел Ржехка напомнил, что его страна не вводила подобных ограничений, однако также подчеркнул, что каждое государство имеет право вводить подобные ограничения.

На прошлой неделе советник Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США пока не вносят корректировок в ограничения, которые предусмотрены в отношении применения Украиной оружия дальнего действия для ударов по РФ. Ранее президент США Джо Байден заявил о проработке этого вопроса.

В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу Sky News не исключил, что президент США позволит Украине наносить ракетные удары вглубь российской территории.

Президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО не просто обсуждают возможное использование Киевом западных дальнобойных вооружений, а по сути решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. По словам Путина, прямое участие стран Запада в конфликте изменит его суть, и Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз.