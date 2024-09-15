Отставные британские министры обороны потребовали разрешить Украине удары по России

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Пять бывших министров обороны Великобритании, к которым присоединился экс-глава правительства, призвали премьер-министра Кира Стармера разрешить Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow для нанесения ударов по России, не дожидаясь согласия США, пишет The Times.

С таким предложением выступили занимавшие ранее пост главы оборонного ведомства Грант Шэппс, Бен Уоллес, Гэвин Уильямсон, Пенни Мордонт и Лиам Фокс. С ними согласен экс-премьер Борис Джонсон.

Они "предупредили премьер-министра, что любая дальнейшая задержка придаст смелости" России в действиях на Украине, говорится в публикации.

Издание напоминает, что накануне Стармер провел в Вашингтоне переговоры с президентом США Джо Байденом. Стороны обсудили разрешение Украине использовать ракеты британского производства, "однако встреча закончилась без достижения какого-либо соглашения.

Как после встречи сообщила The Guardian, Стармер заявил журналистам, что окончательное решение по ракетам Storm Shadow принято не было.

"Очевидно, что всего через несколько дней мы снова встретимся на Генеральной Ассамблее ООН с более широким кругом лиц", - сказал британский премьер.

При этом, отмечало издание, Стармер настаивал на том, что "это совещание не было посвящено каким-то конкретным возможностям", добавив, что он и Байден "провели долгую и продуктивную дискуссию по ряду проблем, включая Украину (...), обсуждая стратегические и тактические решения".

Ранее Уоллес заявил The Telegraph, что ракеты дальнего радиуса действия позволят Украине "усилить свою оборону".

"Для меня остается загадкой, почему страны, которые заявляют, что хотят победы Украины, такие как Германия и Америка, часто оказываются втянуться в это перетягивание каната (...) Промедление всегда выгодно России", - посетовал бывший министр обороны Соединенного Королевства.