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Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы в понедельник заявили, что уничтожили еще один беспилотник США - модели MQ-9 Reaper, сообщает телеканал "Аль-Маядин".

Представитель хуситов Яхьи Сари отметил, что БПЛА сбили в небе над провинцией Дамар на юго-западе Йемена при помощи зенитной ракеты йеменского производства.

"Аль-Маядин" напоминает, что по данным хуситов, это уже третий американский беспилотник, перехваченный ими за неделю. Мятежники утверждают, что всего с 7 октября 2023 года им удалось вывести из строя 10 БПЛА неприятеля.

Стоимость MQ-9 Reaper оценивают в $35 млн, его используют в боевых и разведывательных миссиях.

Израиль Йемен США ХАМАС
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