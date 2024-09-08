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Йеменские хуситы сбили очередной ударный беспилотник США в своем воздушном пространстве

Йеменские хуситы сбили очередной ударный беспилотник США в своем воздушном пространстве
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы заявили, что им удалось в воздушном пространстве Йемена сбить очередной американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper, сообщили арабские СМИ.

"Силы ПВО Йемена сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper, который осуществлял враждебные действия в воздушном пространстве провинции Мариб", - приводится в сообщениях заявление официального представителя хуситов Яхья Сари.

Он добавил, что это восьмой американский беспилотник такого типа, сбитый над территорией Йемена.

Хроника 17 декабря 2023 года – 08 сентября 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
Йемен США
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