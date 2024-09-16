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Подожженный хуситами в Красном море греческий танкер отбуксирован

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Атакованный в августе йеменскими хуситами греческий танкер Sounion был успешно отбуксирован в безопасное место без какого-либо разлива нефти, сообщила в понедельник французская Le Figaro.

Газета ссылается на информацию военно-морской миссии Европейского союза в Красном море Aspides. Издание указывает на сложность операции по буксировке этого судна с грузом более миллиона баррелей сырой нефти.

По мнению экспертов, если бы этот танкер раскололся или взорвался, он спровоцировал бы разлив нефти в четыре раза больший, чем тот, который произошел в 1989 году у берегов Аляски с нефтеналивным судном Exxon Valdez.

Танкер Sounion, перевозивший 150 тыс. тонн сырой нефти, загорелся и потерял способность двигаться после атаки 21 августа. На следующий день французский фрегат из миссии Aspides эвакуировал 25 членов экипажа, в том числе двух граждан РФ.

Как сообщалось, в конце августа хуситы согласились допустить к танкеру буксиры, тогда как судно продолжало гореть, представляя серьезную угрозу экологии.

Боевики палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года совершили нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы в свою очередь стали обстреливать суда в Красном море.

Израиль Ирак Йемен хуситы ХАМАС
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