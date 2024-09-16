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Лукашенко помиловал еще 37 осужденных за протесты после выборов 2020 года

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал еще 37 человек, осужденных за действия, связанные с протестами после президентских выборов 2020 года.

"В преддверии Дня народного единства президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указ о помиловании еще 37 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности", - сообщили в пресс-службе президента.

"Среди помилованных - шесть женщин, ряд помилованных имеют хронические заболевания, являются инвалидами, пенсионерами", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, все они раскаялись и просили дать им возможность вернуться на свободу, вести законопослушный образ жизни.

Ходатайства осужденных дополнительно изучала комиссия под руководством генпрокурора Белоруссии Андрея Шведа.

Александр Лукашенко Андрей Швед Белоруссия
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