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Лукашенко помиловал еще 30 осужденных за преступления протестной направленности

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал еще 30 осужденных за преступления, связанные с протестами после президентских выборов 2020 года.

"Соответствующий указ №343 "О помиловании осужденных" подписан главой государства", - сообщает президентская пресс-служба в среду.

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В числе помилованных 23 мужчины и семь женщин. Большинство осужденных являются родителями несовершеннолетних и малолетних детей.

"Все представленные к помилованию лица изучались комиссией по возвращению беглых под руководством генерального прокурора Андрея Шведа. Всеми этими лицами соблюдены обязательные условия помилования - они подали ходатайство о помиловании, признали вину, искренне раскаялись и дали обещание вести правопослушный образ жизни", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что контроль за поведением освобожденных обеспечит МВД республики.

Александр Лукашенко Белоруссия
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