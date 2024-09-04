Лукашенко помиловал еще 30 осужденных за преступления протестной направленности

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал еще 30 осужденных за преступления, связанные с протестами после президентских выборов 2020 года.

"Соответствующий указ №343 "О помиловании осужденных" подписан главой государства", - сообщает президентская пресс-служба в среду.

В числе помилованных 23 мужчины и семь женщин. Большинство осужденных являются родителями несовершеннолетних и малолетних детей.

"Все представленные к помилованию лица изучались комиссией по возвращению беглых под руководством генерального прокурора Андрея Шведа. Всеми этими лицами соблюдены обязательные условия помилования - они подали ходатайство о помиловании, признали вину, искренне раскаялись и дали обещание вести правопослушный образ жизни", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что контроль за поведением освобожденных обеспечит МВД республики.