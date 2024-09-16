Президент Ирана заявил о непричастности Тегерана к удару хуситов по Израилю

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна не передавала йеменским мятежникам-хуситам ракету, которую они использовали накануне для удара по Израилю, сообщает в понедельник агентство "Мехр".

"Президент решительно отверг утверждения о том, что Иран передал Йемену гиперзвуковую ракету для атаки на Тель-Авив", - говорится в сообщении.

"Йеменцы способны разрабатывать собственное оружие", - подчеркнул Пезешкиан.

Кроме того, иранский президент отметил, что поддерживает инициативы, которые направлены на "укрепление отношений Ирана с арабскими и мусульманскими государствами".

Пезешкиан также раскритиковал "геноцидную войну", которую Израиль ведет в секторе Газа, и осудил израильскую армию "за бомбардировки школ и больниц в анклаве".

В минувшее воскресенье хуситы выпустили ракету по Израилю. Мятежники заявили, что ракета является гиперзвуковой и израильские системы ПВО не смогли ее перехватить. Представитель хуситов Яхья Сари сообщил, что теперь мятежники развивают ракетные технологии, которые должны помочь преодолевать системы обороны США и Израиля на земле и на море.

После инцидента израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что за попытками атаковать Израиль всегда следует жесткий ответ и хуситы должны помнить об этом.

Израильские военные сообщили, что для перехвата ракеты, запущенной из Йемена, использовали системы ПРО Arrow и "Железный купол". По версии израильской стороны, после нескольких попыток сбить ракету она развалилась в воздухе.