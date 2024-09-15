Нетаньяху предупредил хуситов об ответе после пуска ракеты по Израилю

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что за попытки атаковать Израиль всегда следует жесткий ответ, и йеменские мятежники-хуситы должны помнить об этом.

"Хуситам к настоящему моменту следовало бы знать, что мы заставляем платить высокую цену за любую попытку навредить нам. Тем, кому нужно напоминание, можно посетить порт Ходейды", - цитирует его издание The Times of Israel.

Такие заявления Нетаньяху прозвучали после того, как ранее хуситы выпустили ракету по Израилю. Мятежники заявляли, что ракета является гиперзвуковой, а акция стала, в том числе ответом за удар Израиля по порту Ходейда. Израильские ВВС предприняли налет на порт 20 июля после того, как запущенный хуситами БПЛА нанес удар по Тель-Авиву, из-за чего погиб один человек, а еще четверо получили ранения.

Между тем, в воскресенье, открывая заседание кабмина, Нетаньяху вновь пообещали уничтожить группировку ХАМАС и освободить заложников. Он также сказал, что статус-кво на северной границе, где идет обмен ударами с движением "Хезболла", не может более сохраняться. Премьер пообещал изменить "баланс сил вдоль границы" и вернуть перемещенных жителей по домам.

Тем временем, израильские военные заявили, что использовали для перехвата ракеты, запущенной из Йемена, системы ПРО Arrow и "Железный купол". По версии израильской стороны, после нескольких попыток сбить ракету она развалилась в воздухе. Обломки от нее и от ракет-перехватчиков упали на израильскую территорию. Никто серьезно в результате инцидента не пострадал.